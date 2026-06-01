Link xem trực tiếp bóng đá Anh vs Croatia, 03h ngày 18/6 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Anh vs Croatia, bảng L, lúc 03h ngày 17/6 (giờ Việt Nam).

Trận Anh gặp Croatia ở bảng L World Cup 2026 hứa hẹn không quá bùng nổ, bởi cả hai đội đều hiểu tầm quan trọng của việc tránh sai lầm trong ngày ra quân. Với Panama và Ghana còn ở phía trước, một điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng có thể là kết quả chấp nhận được.

Đại chiến Anh vs Croatia nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi nhất bảng L

Tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều và nhiều ngôi sao tấn công. Harry Kane vẫn là điểm tựa trên hàng công, trong khi Jude Bellingham được kỳ vọng tạo khác biệt ở vai trò số 10. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel có thể chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự an toàn thay vì đẩy cao tốc độ ngay từ đầu.

Croatia bước vào giải với nhiều dấu hỏi về tuổi tác và sức trẻ, nhưng kinh nghiệm của họ là điều không thể xem thường. Modric, Kovacic và Perisic vẫn mang đến sự điềm tĩnh, còn Gvardiol là điểm tựa quan trọng ở hàng phòng ngự.

Anh có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, nhưng Croatia luôn nguy hiểm trong những trận đấu lớn. Đây có thể là màn so tài kín kẽ, ít bàn thắng.

Đội hình xuất phát Anh vs Croatia

Anh: Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Croatia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa

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