Arsenal và Bournemouth bước vào giai đoạn cuối mùa giải với rất ít chỗ cho sai lầm. Sau khi bỏ lỡ 2 chức vô địch liên tiếp, “Pháo thủ” đã tìm lại phong độ ở Champions League.

Nhờ bàn thắng của Kai Havertz ở phút bù giờ, đoàn quân của Arteta đã đánh bại Sporting Lisbon 1-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League.

Chiến thắng tại Lisbon giúp Arsenal tự tin hơn trước thềm Premier League, nơi họ cố gắng duy trì khoảng cách 9 điểm so với Man City, cũng như tạo áp lực cho đội của Pep Guardiola khi làm khách trên sân Chelsea.

Lực lượng:

Arsenal: Hincapie, Eze, Mikel Merino chấn thương; Odegaard, Saka, Timber, Trossard chưa chắc thi đấu.

Bournemouth: Kluivert, Soler chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Arsenal (4-3-3): Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Declan Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Arsenal vs Bournemouth: