Đội hình ra sân
Arsenal (4-3-3): Raya; Saliba, Hincapie, Calafiori; Zubimendi, Rice, Merino, Odegaard; Saka, Gyokeres, Trossard.
Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Coppola, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Rutter.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 18
|27/12/2025 19:30:00
|Nottingham Forest - Manchester City
|27/12/2025 22:00:00
|West Ham - Fulham
|27/12/2025 22:00:00
|Arsenal - Brighton
|27/12/2025 22:00:00
|Brentford - Bournemouth
|27/12/2025 22:00:00
|Burnley - Everton
|27/12/2025 22:00:00
|Liverpool - Wolves
|28/12/2025 00:30:00
|Chelsea - Aston Villa
|28/12/2025 21:00:00
|Sunderland - Leeds
|28/12/2025 23:30:00
|Crystal Palace - Tottenham
27/12/2025 | 21:31
27/12/2025 | 12:20
27/12/2025 | 12:20
Thông tin lực lượng
Arsenal: Ben White, Max Dowman, Cristhian Mosquera, Gabriel và Kai Havertz chấn thương.
Brighton: Carlos Baleba dự AFCON. Adam Webster và Solly March chấn thương.
