Đội hình ra sân

Arsenal (4-3-3): Raya; Saliba, Hincapie, Calafiori; Zubimendi, Rice, Merino, Odegaard; Saka, Gyokeres, Trossard.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Coppola, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Rutter.

27/12/2025 | 21:31

21h

G9Lf9X8WsAAsjJd.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G9LgQdZWoAArOpY.jpg
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
27/12/2025 | 12:20

20h30

G9G0bA2XoAMxCBs.jpg
G9G0ZzlWMAAqnTQ.jpg
Cầu thủ Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
27/12/2025 | 12:20

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Ben White, Max Dowman, Cristhian Mosquera, Gabriel và Kai Havertz chấn thương.

Brighton: Carlos Baleba dự AFCON. Adam Webster và Solly March chấn thương.

04556300 b190 4b34 b30d 76f1d8b97b1d_hero block 34 en.jpg
Trận đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng - Ảnh: Tod
