Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.
Chelsea: Sanchez; James, Sarr, Chalobah, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.
Trực tiếp bóng đá
|Lịch thi đấu
|Vòng 28
|01/03/2026 21:00:00
|Brighton - Nottingham Forest
|01/03/2026 21:00:00
|Fulham - Tottenham
|01/03/2026 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|01/03/2026 23:30:00
|Arsenal - Chelsea
01/03/2026 | 23:22
23h30
Trận đấu bắt đầu.
01/03/2026 | 22:42
22h30
01/03/2026 | 09:57
23h30
01/03/2026 | 09:56
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Ben White và Kai Havertz vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Marc Cucurella, Estevao Willian, Essugo, Bynoe-Gittens, Levi Colwill và Filip Jorgensen chấn thương.
