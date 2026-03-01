Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Chelsea: Sanchez; James, Sarr, Chalobah, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

01/03/2026 | 23:22

23h30

Trận đấu bắt đầu.

01/03/2026 | 22:42

22h30

Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
01/03/2026 | 09:57

23h30

Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
01/03/2026 | 09:56

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Ben White và Kai Havertz vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Marc Cucurella, Estevao Willian, Essugo, Bynoe-Gittens, Levi Colwill và Filip Jorgensen chấn thương.

skysports arsenal chelsea now tv_6845068.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn - Ảnh: Sky Sports
