Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres.

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 9
25/10/2025 23:30:00 Manchester United - Brighton
26/10/2025 02:00:00 Brentford - Liverpool
26/10/2025 21:00:00 Arsenal - Crystal Palace
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa - Manchester City
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest
26/10/2025 21:00:00 Wolves - Burnley
26/10/2025 23:30:00 Everton - Tottenham
26/10/2025 | 20:22

20h

fdsdafsdf.jpeg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G4L_ibQWQAAmu1m.jpeg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: CPC
25/10/2025 | 23:14

19h30

G4HZC2fX0AAj2g7.jpeg
G4Ha_GpX0AEwPZU.jpeg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
25/10/2025 | 23:13

19h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Hincapie vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Gabriel còn bỏ ngỏ.

Crystal Palace: Caleb Kporha, Cheick Doucoure và Chadi Riad chấn thương.

568724538_821087683745081_9050076786899320884_n.jpg
Arsenal được đánh giá cao khi chơi trên sân nhà - Ảnh: FB
