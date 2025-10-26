Đội hình ra sân
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres.
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 9
|25/10/2025 23:30:00
|Manchester United - Brighton
|26/10/2025 02:00:00
|Brentford - Liverpool
|26/10/2025 21:00:00
|Arsenal - Crystal Palace
|26/10/2025 21:00:00
|Aston Villa - Manchester City
|26/10/2025 21:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|26/10/2025 21:00:00
|Wolves - Burnley
|26/10/2025 23:30:00
|Everton - Tottenham
26/10/2025 | 20:22
20h
Thu gọn
25/10/2025 | 23:14
19h30
Thu gọn
25/10/2025 | 23:13
19h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Hincapie vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Gabriel còn bỏ ngỏ.
Crystal Palace: Caleb Kporha, Cheick Doucoure và Chadi Riad chấn thương.
Thu gọn