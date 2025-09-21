Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.
|Lịch thi đấu
|Vòng 5
|21/09/2025 20:00:00
|Bournemouth - Newcastle
|21/09/2025 20:00:00
|Sunderland - Aston Villa
|21/09/2025 22:30:00
|Arsenal - Manchester City
21/09/2025 | 21:44
21h30
21/09/2025 | 14:41
20h30
21/09/2025 | 14:40
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương.
Man City: Rayan Cherki, Omar Marmoush và Ait-Nouri vắng mặt vì chấn thương.
