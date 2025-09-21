Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 5
21/09/2025 20:00:00 Bournemouth - Newcastle
21/09/2025 20:00:00 Sunderland - Aston Villa
21/09/2025 22:30:00 Arsenal - Manchester City
21/09/2025 | 21:44

21h30

G1YEH5GWoAA25CH.png
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G1YAIddXUAAjPBV.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
21/09/2025 | 14:41

20h30

G1S6LV1XEAAgyQg.jpg
G1TYyINXgAANiNm.jpg
Gyokeres sẽ 'đấu súng' với Haaland - Ảnh: MCFC
Thu gọn
21/09/2025 | 14:40

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương.

Man City: Rayan Cherki, Omar Marmoush và Ait-Nouri vắng mặt vì chấn thương.

skysports arsenal man city_6811853.jpg
Cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
Thu gọn