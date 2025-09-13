Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyokeres, Eze.
Nottingham Forest: Sels; Morato, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.
Bàn thắng: Zubimendi 32', Gyokeres 46'
|Lịch thi đấu
|Vòng 4
|13/09/2025 18:30:00
|Arsenal - Nottingham Forest
|13/09/2025 21:00:00
|Bournemouth - Brighton
|13/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Sunderland
|13/09/2025 21:00:00
|Everton - Aston Villa
|13/09/2025 21:00:00
|Fulham - Leeds
|13/09/2025 21:00:00
|Newcastle - Wolves
|13/09/2025 23:30:00
|West Ham - Tottenham
|14/09/2025 02:00:00
|Brentford - Chelsea
|14/09/2025 20:00:00
|Burnley - Liverpool
|14/09/2025 22:30:00
|Manchester City - Manchester United
79'
Bàn thắng (2-0, Martin Zubimendi): Trossard vừa vào sân kiến tạo thuận lợi để Zubimendi bật cao đánh đầu tung lưới Forest.
78'
Sau Gyokeres đến Madueke được rút ra nghỉ.
71'
Timber thoát xuống căng ngang khó chịu nhưng Declan Rice không thể tiếp ứng.
58'
Madueke đẩy bóng vừa nhịp để Gyokeres tung cú sút sấm sét ở góc hẹp dội cột dọc khung thành Forest.
51'
Forest suýt chút nữa có bàn rút ngắn cách biệt. Tiếc rằng, pha đánh ngực của Chris Wood lại tìm đến trúng xà ngang.
46'
Bàn thắng (2-0, Gyokeres): Eze phá bẫy việt vị lẻn xuống bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Gyokeres đệm cận thành vào lưới trống nhân đôi cách biệt.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 7 phút bù giờ. Gibbs-White vừa có cơ hội xâm nhập vòng cấm dứt điểm nguy hiểm.
40'
Sau bàn khai thông bế tắc, Arsenal giảm nhịp độ chờ cơ hội khi hàng thủ Forest dâng lên.
32'
Bàn thắng (1-0, Martin Zubimendi): Đón lõng ngoài tuyến hai sau tình huống hậu vệ Forest đánh đầu phá ra, Zubimendi bắt volley chân phải sấm sét tung lưới Sels.
30'
Arsenal liên tiếp được hưởng những quả phạt góc nhưng hàng thủ Forest hóa giải tốt.
21'
Madueke khuấy đảo hành lang phải nhưng những đường tạt vào trong chưa được đồng đội tận dụng.
17'
Odegaard tái phát chấn thương vai, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nwaneri.
13'
Eze có khoảng trống dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng hậu vệ đội khách kịp thời truy cản.
7'
Arsenal có cơ hội đầu tiên của trận đấu khi Merino lẻn xuống dứt điểm đúng vào vị trí thủ môn Sels lao ra khép góc.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Arsenal: Saliba, Noogaard, Kai Havertz, Gabriuel Jesus, Bukayo Saka vắng mặt vì chấn thương.
Nottingham Forest: Ola Aina và Nicolas Dominguez không thể ra sân.