Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.

Lịch thi đấu
Vòng 12
23/11/2025 00:30:00 Newcastle - Manchester City
23/11/2025 21:00:00 Leeds - Aston Villa
23/11/2025 23:30:00 Arsenal - Tottenham
25/11/2025 03:00:00 Manchester United - Everton
Thầy trò Arteta thoải mái trước trận derby - Ảnh: AFC
Thông tin lực lượng

Arsenal: Gabriel, Gabriel Jesus, Calafiori, Kai Havertz, Gyokeres và Martinelli vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.

Tottenham: Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison nghỉ dài hạn.  Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies đã tập luyện trở lại.

Arsenal được đánh giá cao hơn khi chơi trên sân nhà - Ảnh: Khelnow
