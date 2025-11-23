Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard.
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 12
|23/11/2025 00:30:00
|Newcastle - Manchester City
|23/11/2025 21:00:00
|Leeds - Aston Villa
|23/11/2025 23:30:00
|Arsenal - Tottenham
|25/11/2025 03:00:00
|Manchester United - Everton
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Gabriel, Gabriel Jesus, Calafiori, Kai Havertz, Gyokeres và Martinelli vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.
Tottenham: Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison nghỉ dài hạn. Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies đã tập luyện trở lại.