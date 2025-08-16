Đội hình dự kiến
Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, McGinn, Rogers; Watkins.
Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 1
|16/08/2025 18:30:00
|Aston Villa - Newcastle
|16/08/2025 21:00:00
|Brighton - Fulham
|16/08/2025 21:00:00
|Sunderland - West Ham
|16/08/2025 21:00:00
|Tottenham - Burnley
|16/08/2025 23:30:00
|Wolves - Manchester City
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea - Crystal Palace
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - Brentford
|17/08/2025 22:30:00
|Manchester United - Arsenal
|19/08/2025 02:00:00
|Leeds - Everton
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Martinez bị treo giò. Barkley, Garcia chấn thương.
Newcastle: Isak từ chối ra sân. Willock chấn thương. Khả năng thi đấu của Gordon còn bỏ ngỏ.
