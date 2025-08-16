Đội hình dự kiến

Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, McGinn, Rogers; Watkins.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Lịch thi đấu
Vòng 1
16/08/2025 18:30:00 Aston Villa - Newcastle
16/08/2025 21:00:00 Brighton - Fulham
16/08/2025 21:00:00 Sunderland - West Ham
16/08/2025 21:00:00 Tottenham - Burnley
16/08/2025 23:30:00 Wolves - Manchester City
17/08/2025 20:00:00 Chelsea - Crystal Palace
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - Brentford
17/08/2025 22:30:00 Manchester United - Arsenal
19/08/2025 02:00:00 Leeds - Everton
16/08/2025 | 09:52

17h

Các cầu thủ Aston Villa sẵn sàng cho trận ra quân - Ảnh: AVFC
16/08/2025 | 09:51

16h

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Martinez bị treo giò. Barkley, Garcia chấn thương. 

Newcastle: Isak từ chối ra sân. Willock chấn thương. Khả năng thi đấu của Gordon còn bỏ ngỏ.

Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: F.B
