- Atletico không thua trong 5 trận gần nhất gặp Real Madrid ở La Liga (1 Thắng, 4 Hòa) và có thể cân bằng chuỗi trận bất bại dài nhất của họ trước “Los Blancos” tại giải đấu – đạt được vào tháng 2/2016, cũng dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone (6 trận: 4 thắng, 2 hòa).

- Real Madrid thua 2 trong 4 trận sân khách gần nhất ở La Liga trước Atletico (1 Thắng, 1 Hòa), sau khi chỉ phải nhận 1 thất bại trong 20 trận sân khách trước đó trước “Los Rojiblancos” tại giải đấu (12 thắng, 7 hòa).

- Real Madrid hòa 3 trận derby gần nhất gặp Atletico ở La Liga. Chỉ có hai lần họ ghi nhận 4 trận hòa liên tiếp trước cùng một đối thủ trong lịch sử giải đấu: Athletic Bilbao ( 1951-1952) và cũng trước Atletico (2017-2018).

- Atletico chỉ thua 1 trong 22 trận sân nhà gần nhất ở La Liga (16 thắng, 5 hòa), và ghi ít nhất 1 bàn trong 20 trận gần nhất (tổng cộng 45 bàn, trung bình 2,25 bàn mỗi trận) – chuỗi trận sân nhà ghi bàn dài nhất của họ tại giải đấu kể từ giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024 (25 trận).

- Real Madrid khởi đầu mùa giải La Liga với 6 chiến thắng trong 6 trận đầu tiên lần thứ 6 trong lịch sử giải đấu (1958/59, 1961/62, 1968/69, 1987/88, 2022/23 và 2025/26). “Los Blancos” thắng 7 trận đầu tiên trong một mùa giải duy nhất là giai đoạn 1987/88 dưới sự dẫn dắt của Leo Beenhakker.

- Alexander Sorloth đã ghi 4 bàn trong 8 trận gặp Real Madrid ở La Liga, tất cả đều trong một trận đấu duy nhất: với Villarreal vào tháng 5/2024, trở thành một trong hai cầu nhất ghi 4 bàn trong một trận đấu La Liga trước “Los Blancos” trong thế kỷ 21, sau Valentin Castellanos với Girona tháng 4/2023.

- Vinicius chưa ghi bàn trong 11 trận đấu của mình ở La Liga gặp Atletico (14 cú sút, 7 trúng đích), đối thủ mà anh đá nhiều trận nhất mà không tìm thấy mành lưới tại giải đấu.

- Diego Simeone sẽ cân bằng Miguel Munoz của Real Madrid (28 trận: 13 thắng, 8 hòa, 7 thua) với tư cách HLV tham gia nhiều trận derby Madrid nhất (chỉ tính derby Atletico vs Real) trong lịch sử giải đấu. Trong 27 trận trước, ông thắng 6, hòa 12, thua 9.

- Xabi Alonso thắng cả 6 trận dẫn dắt Real Madrid ở La Liga, và có thể cân bằng khởi đầu tốt nhất về số trận thắng của một HLV “Los Blancos” trong lịch sử giải đấu: Vanderlei Luxemburgo, người đã thắng 7 trận đầu tiên hồi tháng Giêng 2005.