Trận ra quân tại cúp châu lục của CAHN được dự báo đầy thử thách khi thầy trò HLV Mano Polking phải làm khách trên sân Bắc Kinh Quốc An - đội bóng đang sở hữu phong độ ấn tượng ở giải VĐQG Trung Quốc.

Sự vắng mặt của Quang Hải trong danh sách đăng ký là bất ngờ lớn, bởi anh vốn là nhân tố chủ chốt tuyến giữa. Nguyên nhân có thể do chấn thương nhẹ, vấn đề thể lực hoặc lựa chọn chiến thuật, bởi lối chơi thiên về kỹ thuật của Quang Hải khó phát huy trước đối thủ giàu thể lực và áp sát quyết liệt.

Không chỉ vậy, CAHN còn lo lắng về chấn thương bắp chân của tiền đạo Alan Grafite – chân sút đã ghi 7 bàn mùa này. Nếu vắng Alan, sức mạnh tấn công của đội sẽ suy giảm đáng kể.

Dù đang bất bại 4 trận gần nhất ở V.League, bước ra sân chơi châu lục, CAHN chắc chắn sẽ phải đối diện nhiều áp lực, đặc biệt khi Bắc Kinh Quốc An sở hữu phong độ sân nhà gần như bất bại.