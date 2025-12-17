Dù tạm thời xếp sau Johor nhưng Nam Định đang nắm trong tay lợi thế lớn khi thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Nếu giành trọn 3 điểm ở lượt đấu tới, đội bóng thành Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng.

Điểm tựa đáng kể của Nam Định là nền tảng thể lực sung mãn, khi V.League đã tạm nghỉ gần một tháng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, đặc biệt là sự trở lại đúng lúc của Nguyễn Xuân Son – chân sút vừa lập hat-trick vào lưới Shan United – giúp thầy trò HLV Jeronimo thêm tự tin hướng đến chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Bangkok United đang sa sút rõ rệt. Đại diện Thái Lan không thắng 6 trận gần nhất, thua liền hai trận ở Thai League và AFC Champions League Two. Việc phải căng sức trên nhiều đấu trường khiến phong độ của Bangkok thiếu ổn định, dù họ vẫn có điểm tựa sân nhà BG Stadium.

Trước bối cảnh đó, Nam Định nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ thời cơ phản công. Với phong độ hiện tại, đội bóng Việt Nam đủ khả năng giành điểm, thậm chí là một chiến thắng trên đất Thái Lan.