Một trận đấu đặc biệt khi Barcelona trở về nhà, nơi có tên mới theo nhà tài trợ Spotify Camp Nou, với khoảng 45.000 khán giả.

“Thế hệ Montjuic” được ra mắt Camp Nou, nơi mà Lamine Yamal từng có 7 phút vào năm 2023, khi anh mới 17 tuổi.

Barca đón Joan Garcia và Raphinha trở lại. Tuy vậy, Marcus Rashford sẽ ngồi ngoài vì bệnh cúm.

Phía bên kia, Nico Williams trở lại nơi lẽ ra đã là nhà của anh. Hai mùa hè gần nhất, việc chuyển nhượng ngôi sao xứ Basque đến Barca đều bị hủy vào phút chót.

Barca: Ter Stegen, Gavi, Pedri chấn thương; De Jong bị treo giò; Rashford bị cúm.

Bilbao: Prados, Inaki Williams, Sannadi, Unai Egiluz chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Dani Olmo, Casado, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Berchiche, Laporte, Vivian, Gorosabel; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Barca vs Bilbao: