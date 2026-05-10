Barcelona đang tiến rất gần đến chức vô địch La Liga 2025/26 sau chuỗi phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng 10 vòng gần nhất, mới đây vượt qua Osasuna 2-1 trên sân khách. Với lợi thế hiện tại, Barca chỉ cần thêm 1 điểm ở trận El Clasico cuối tuần này để chính thức đăng quang.
Đáng chú ý, trận đấu diễn ra tại Camp Nou, nơi Barca đang sở hữu phong độ cực kỳ đáng nể với 15 chiến thắng liên tiếp ở các giải quốc nội. Trong 5 lần gần nhất tiếp Real Madrid tại đây, đội bóng xứ Catalunya cũng áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.
Trái ngược với Barca, Real Madrid bước vào trận đấu trong tình trạng bất ổn. Họ chỉ thắng 2/7 trận gần nhất, nội bộ rối ren và tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn. Với phong độ sân khách kém cỏi, Real Madrid đối mặt nguy cơ trắng tay ở El Clasico.
Đội hình dự kiến Barca vs Real Madrid
Barca (4-2-3-1): Joan Garca; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, De Jong; Fermin, Olmo, Rashford; Lewandowski
Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia; Diaz, Pitarch, Bellingham, Tchouameni; Vinicius Jr, Mbappe
23h40
|Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Barcelona
|34
|29
|1
|4
|58
|88
|2
|Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|39
|77
|3
|Villarreal
|34
|21
|5
|8
|25
|68
|4
|Atletico Madrid
|35
|19
|6
|10
|20
|63
|5
|Real Betis
|35
|13
|15
|7
|11
|54
|6
|Celta Vigo
|35
|13
|11
|11
|5
|50
|7
|Getafe
|34
|13
|5
|16
|-8
|44
|8
|Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|-1
|44
|9
|Athletic Club
|34
|13
|5
|16
|-10
|44
|10
|Osasuna
|35
|11
|9
|15
|-3
|42
|11
|Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|-6
|42
|12
|Sevilla
|35
|11
|7
|17
|-13
|40
|13
|Elche
|35
|9
|12
|14
|-8
|39
|14
|Valencia
|34
|10
|9
|15
|-13
|39
|15
|Espanyol
|35
|10
|9
|16
|-15
|39
|16
|Mallorca
|34
|10
|8
|16
|-9
|38
|17
|Girona
|34
|9
|11
|14
|-15
|38
|18
|Alaves
|35
|9
|10
|16
|-13
|37
|19
|Levante
|35
|9
|9
|17
|-16
|36
|20
|Oviedo
|34
|6
|10
|18
|-28
|28
- Xuống hạng
23h00
Thông tin lực lượng:
Barca: Vắng mặt của tiền đạo Lamine Yamal và trung vệ Andreas Christensen do chấn thương.
Real Madrid: Tổn thất lực lượng khá lớn khi mất Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Federico Valverde và Rodrygo. Tuy nhiên, tiền đạo Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.