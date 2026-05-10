Barcelona đang tiến rất gần đến chức vô địch La Liga 2025/26 sau chuỗi phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng 10 vòng gần nhất, mới đây vượt qua Osasuna 2-1 trên sân khách. Với lợi thế hiện tại, Barca chỉ cần thêm 1 điểm ở trận El Clasico cuối tuần này để chính thức đăng quang.

Barca sẽ lên ngôi vô địch nếu đánh bại Real Madrid - Ảnh: Diario AS

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra tại Camp Nou, nơi Barca đang sở hữu phong độ cực kỳ đáng nể với 15 chiến thắng liên tiếp ở các giải quốc nội. Trong 5 lần gần nhất tiếp Real Madrid tại đây, đội bóng xứ Catalunya cũng áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trái ngược với Barca, Real Madrid bước vào trận đấu trong tình trạng bất ổn. Họ chỉ thắng 2/7 trận gần nhất, nội bộ rối ren và tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn. Với phong độ sân khách kém cỏi, Real Madrid đối mặt nguy cơ trắng tay ở El Clasico.

Đội hình dự kiến Barca vs Real Madrid

Barca (4-2-3-1): Joan Garca; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, De Jong; Fermin, Olmo, Rashford; Lewandowski

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia; Diaz, Pitarch, Bellingham, Tchouameni; Vinicius Jr, Mbappe