Barcelona đang tiến rất gần đến chức vô địch La Liga 2025/26 sau chuỗi phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng 10 vòng gần nhất, mới đây vượt qua Osasuna 2-1 trên sân khách. Với lợi thế hiện tại, Barca chỉ cần thêm 1 điểm ở trận El Clasico cuối tuần này để chính thức đăng quang.

Barca sẽ lên ngôi vô địch nếu đánh bại Real Madrid - Ảnh: Diario AS

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra tại Camp Nou, nơi Barca đang sở hữu phong độ cực kỳ đáng nể với 15 chiến thắng liên tiếp ở các giải quốc nội. Trong 5 lần gần nhất tiếp Real Madrid tại đây, đội bóng xứ Catalunya cũng áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trái ngược với Barca, Real Madrid bước vào trận đấu trong tình trạng bất ổn. Họ chỉ thắng 2/7 trận gần nhất, nội bộ rối ren và tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn. Với phong độ sân khách kém cỏi, Real Madrid đối mặt nguy cơ trắng tay ở El Clasico.

Đội hình dự kiến Barca vs Real Madrid

Barca (4-2-3-1): Joan Garca; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, De Jong; Fermin, Olmo, Rashford; Lewandowski

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia; Diaz, Pitarch, Bellingham, Tchouameni; Vinicius Jr, Mbappe

10/05/2026

23h40

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Barcelona 34 29 1 4 58 88
2 Real Madrid 34 24 5 5 39 77
3 Villarreal 34 21 5 8 25 68
4 Atletico Madrid 35 19 6 10 20 63
5 Real Betis 35 13 15 7 11 54
6 Celta Vigo 35 13 11 11 5 50
7 Getafe 34 13 5 16 -8 44
8 Real Sociedad 35 11 11 13 -1 44
9 Athletic Club 34 13 5 16 -10 44
10 Osasuna 35 11 9 15 -3 42
11 Rayo Vallecano 34 10 12 12 -6 42
12 Sevilla 35 11 7 17 -13 40
13 Elche 35 9 12 14 -8 39
14 Valencia 34 10 9 15 -13 39
15 Espanyol 35 10 9 16 -15 39
16 Mallorca 34 10 8 16 -9 38
17 Girona 34 9 11 14 -15 38
18 Alaves 35 9 10 16 -13 37
19 Levante 35 9 9 17 -16 36
20 Oviedo 34 6 10 18 -28 28

  • Xuống hạng
10/05/2026

23h00

Thông tin lực lượng:

Barca: Vắng mặt của tiền đạo Lamine Yamal và trung vệ Andreas Christensen do chấn thương.

Real Madrid: Tổn thất lực lượng khá lớn khi mất Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Federico Valverde và Rodrygo. Tuy nhiên, tiền đạo Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

