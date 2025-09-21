Đội hình dự kiến Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic, Hugo Miguel, Andriano Schmidt, Minh Trọng, Khắc Vũ, Thành Nhân, Trung Hiếu, Thanh Long, Tuấn Tài.
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Khả Đức, Huy Toàn, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, Quốc Cường, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá TP.HCM vs Ninh Bình...
Nhận định trước trận
Tiến Linh sắp có màn đối đầu đầy cảm xúc với đội bóng cũ, nơi đã nuôi dưỡng và làm nên tên tuổi của anh. Suốt nhiều năm, tiền đạo này gần như trở thành biểu tượng tại đất Thủ, đến mức nhiều người hâm mộ không nghĩ anh sẽ rời đi. Thế nhưng đầu mùa 2025/26, Linh bất ngờ chia tay, để lại nhiều tiếc nuối và cả nước mắt trong ngày nói lời cảm ơn đồng đội, ban lãnh đạo.
Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CA TP.HCM vì vậy trở nên đặc biệt hơn. Đội bóng cũ của Linh đang khát điểm sau chuỗi ba trận thua, lại thiếu vắng ngoại binh, nên áp lực càng lớn. Trong khi đó, CA TP.HCM lại có khởi đầu thuận lợi với 6 điểm sau hai trận thắng, và đang kỳ vọng tiếp tục bứt phá.
Với Tiến Linh, ghi bàn vào lưới đội bóng từng gắn bó là nhiệm vụ khó khăn về mặt cảm xúc, nhưng cũng là thử thách buộc anh phải vượt qua để khẳng định mình.
Bảng xếp hạng V-League 2025/26
Thông tin lực lượng
Becamex TP.HCM: Ogochukwu và Ismaila vẫn chưa có mặt.
CA TP.HCM: Đầy đủ lực lượng