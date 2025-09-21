Tiến Linh sắp có màn đối đầu đầy cảm xúc với đội bóng cũ, nơi đã nuôi dưỡng và làm nên tên tuổi của anh. Suốt nhiều năm, tiền đạo này gần như trở thành biểu tượng tại đất Thủ, đến mức nhiều người hâm mộ không nghĩ anh sẽ rời đi. Thế nhưng đầu mùa 2025/26, Linh bất ngờ chia tay, để lại nhiều tiếc nuối và cả nước mắt trong ngày nói lời cảm ơn đồng đội, ban lãnh đạo.

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CA TP.HCM vì vậy trở nên đặc biệt hơn. Đội bóng cũ của Linh đang khát điểm sau chuỗi ba trận thua, lại thiếu vắng ngoại binh, nên áp lực càng lớn. Trong khi đó, CA TP.HCM lại có khởi đầu thuận lợi với 6 điểm sau hai trận thắng, và đang kỳ vọng tiếp tục bứt phá.

Với Tiến Linh, ghi bàn vào lưới đội bóng từng gắn bó là nhiệm vụ khó khăn về mặt cảm xúc, nhưng cũng là thử thách buộc anh phải vượt qua để khẳng định mình.