Nhận định trước trận:

Nam Định đang có phong độ ấn tượng khi thắng 5/6 trận gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 với 27 điểm, bằng Hải Phòng nhưng kém hiệu số. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu chen chân vào top 5, tận dụng giai đoạn nước rút để tích lũy tối đa điểm số.

Ở vòng đấu tới, Nam Định làm khách trên sân Becamex TP.HCM – đội đang xếp thứ 10 với 19 điểm. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng đất Thủ lại không duy trì được sự ổn định, với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận gần nhất tại tổ ấm.

Trận lượt đi, Becamex TP.HCM từng gây bất ngờ khi thắng 2-1, nhưng cục diện hiện tại đã khác. Nam Định đang thăng hoa, trong khi đối thủ thiếu ổn định. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công, tập trung khóa chặt Xuân Son cùng các mũi nhọn nguy hiểm của đội khách nhằm hy vọng giành điểm.





