Bỉ bước vào cuộc đối đầu Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau trận hòa 1-1 trước Ai Cập ở ngày ra quân, thầy trò HLV Rudi Garcia hiểu rằng họ không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bỉ vs Iran

Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku hay Leandro Trossard, Bỉ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, những gì đội bóng châu Âu thể hiện ở trận mở màn cho thấy họ vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Phía bên kia, Iran cũng chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 2-2 với New Zealand. Đại diện châu Á cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng phản công đáng gờm. Tiền đạo Mehdi Taremi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội bóng này.

Trong bối cảnh cả hai đội đều chưa có chiến thắng, màn so tài tại bảng G hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đội giành chiến thắng tạo lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối cùng.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Iran

Bỉ: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi, Moghanlou

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Bỉ vs Iran...