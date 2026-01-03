Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

03/01/2026 | 02:45

22h30

G9q4bFXWAAA JJR.jpg
G9q4bGIWgAIvjgT.jpg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
22h

Thông tin lực lượng

Bournemouth: Milosavljevic, Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie và Ben Doak chấn thương.

Arsenal: Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori vắng mặt vì chấn thương. Kai Havertz cùng Timber sẵn sàng tái xuất.

dbbdbd45 e771 44f8 908b d37f369509b0_hero block 34 en.jpg
Arsenal quyết tâm giành 3 điểm sân khách - Ảnh: Tod
