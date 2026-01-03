Đội hình dự kiến
Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
03/01/2026 | 02:45
22h30
Thu gọn
03/01/2026 | 02:45
22h
Thông tin lực lượng
Bournemouth: Milosavljevic, Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie và Ben Doak chấn thương.
Arsenal: Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori vắng mặt vì chấn thương. Kai Havertz cùng Timber sẵn sàng tái xuất.
Thu gọn