Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, van den Berg, Hickey, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago.

Man City: Donnarumma, Stones, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland.

Lịch thi đấu
Vòng 7
05/10/2025 20:00:00 Everton - Crystal Palace
05/10/2025 20:00:00 Newcastle - Nottingham Forest
05/10/2025 20:00:00 Wolves - Brighton
05/10/2025 20:00:00 Aston Villa - Burnley
05/10/2025 22:30:00 Brentford - Manchester City
05/10/2025 | 10:04

21h

G2btIGiXIAA6Onz.jpg
GznQ5ODXMAAInM .jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
05/10/2025 | 10:03

20h

Thông tin lực lượng

Brentford: Gustavo Nunes, Maghoma chấn thương. 

Man City: Ait Nouri, Cherki, Khusanov vắng mặt vì chấn thương.

9 Brentford v Manchester City copy.jpg
Man City được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow
