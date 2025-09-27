Đội hình dự kiến
Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoluk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 6
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford - Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea - Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds - Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City - Burnley
|27/09/2025 23:30:00
|Nottingham Forest - Sunderland
|28/09/2025 02:00:00
|Tottenham - Wolves
|28/09/2025 20:00:00
|Aston Villa - Fulham
|28/09/2025 22:30:00
|Newcastle - Arsenal
|30/09/2025 02:00:00
|Everton - West Ham
Thông tin lực lượng
Brentford: Gustavo Nunes và Paris Maghoma vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Amad vắng mặt vì lý do cá nhân. Casemiro bị treo giò.
