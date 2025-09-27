Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoluk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Lịch thi đấu
Vòng 6
27/09/2025 18:30:00 Brentford - Manchester United
27/09/2025 21:00:00 Chelsea - Brighton
27/09/2025 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
27/09/2025 21:00:00 Leeds - Bournemouth
27/09/2025 21:00:00 Manchester City - Burnley
27/09/2025 23:30:00 Nottingham Forest - Sunderland
28/09/2025 02:00:00 Tottenham - Wolves
28/09/2025 20:00:00 Aston Villa - Fulham
28/09/2025 22:30:00 Newcastle - Arsenal
30/09/2025 02:00:00 Everton - West Ham

27/09/2025

16h30

Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
27/09/2025

16h

Thông tin lực lượng

Brentford: Gustavo Nunes và Paris Maghoma vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Amad vắng mặt vì lý do cá nhân. Casemiro bị treo giò.

MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Y.T
