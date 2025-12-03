Bảng A Shopee Cup năm nay được xem là “bảng tử thần” khi quy tụ hàng loạt đội mạnh như Buriram, Công an Hà Nội, Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines. Sau hai lượt trận, Công an Hà Nội mới có 3 điểm và đang kém Buriram United cùng Selangor 1 điểm, vì vậy cuộc chạm trán Buriram tối nay mang ý nghĩa then chốt với thầy trò HLV Mano Polking.

Trận đấu này còn là màn tái ngộ đầy duyên nợ của trận chung kết mùa trước, nơi Công an Hà Nội chơi xuất sắc nhưng thua đau trên chấm luân lưu. Với lợi thế sân nhà và đội hình đồng đều, Buriram được đánh giá cao hơn và chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu.

Dù vậy, Công an Hà Nội hiểu rằng chỉ cần thêm một thất bại, họ sẽ bị đẩy vào thế bất lợi. HLV Polking khẳng định đội bóng phải giữ “cái đầu lạnh”, bởi đây là trận đấu mà Công an Hà Nội không được phép thua.