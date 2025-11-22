Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Florentino, Cullen; Tchaouna, Foster, Anthony.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 12
22/11/2025 19:30:00 Burnley - Chelsea
22/11/2025 22:00:00 Fulham - Sunderland
22/11/2025 22:00:00 Bournemouth - West Ham
22/11/2025 22:00:00 Brighton - Brentford
22/11/2025 22:00:00 Liverpool - Nottingham Forest
22/11/2025 22:00:00 Wolves - Crystal Palace
23/11/2025 00:30:00 Newcastle - Manchester City
23/11/2025 21:00:00 Leeds - Aston Villa
23/11/2025 23:30:00 Arsenal - Tottenham
25/11/2025 03:00:00 Manchester United - Everton
21/11/2025 | 23:03

17h30

G6SX7KWXYAA6ipM.jpg
G6SXGsoXIAA lCi.jpg
Cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: C.P
Thu gọn
21/11/2025 | 23:02

17h

Thông tin lực lượng

Burnley: Amdouni, Beyer, Hartman, Roberts vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Cole Palmer, Mudryk, Lavia, Essugo, Colwill không thể ra sân.

88528fd9 1c70 4efe 91fb 5a5195dcb35e_wallpaper 169 en.jpg
Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Tod
Thu gọn