Đội hình dự kiến
Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Florentino, Cullen; Tchaouna, Foster, Anthony.
Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 12
|22/11/2025 19:30:00
|Burnley - Chelsea
|22/11/2025 22:00:00
|Fulham - Sunderland
|22/11/2025 22:00:00
|Bournemouth - West Ham
|22/11/2025 22:00:00
|Brighton - Brentford
|22/11/2025 22:00:00
|Liverpool - Nottingham Forest
|22/11/2025 22:00:00
|Wolves - Crystal Palace
|23/11/2025 00:30:00
|Newcastle - Manchester City
|23/11/2025 21:00:00
|Leeds - Aston Villa
|23/11/2025 23:30:00
|Arsenal - Tottenham
|25/11/2025 03:00:00
|Manchester United - Everton
21/11/2025 | 23:03
17h30
Thu gọn
21/11/2025 | 23:02
17h
Thông tin lực lượng
Burnley: Amdouni, Beyer, Hartman, Roberts vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Cole Palmer, Mudryk, Lavia, Essugo, Colwill không thể ra sân.
Thu gọn