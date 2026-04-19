CA TPHCM bước vào trận đấu đặc biệt khi lần đầu chọn sân Gò Đậu làm sân nhà do Thống Nhất sửa chữa. Dù phát sinh bất tiện về di chuyển và sinh hoạt, vấn đề lớn nhất của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lúc này vẫn là tinh thần sau hai thất bại nặng nề trước Thanh Hóa (0-4) và Hải Phòng (0-3).

Trở về sân “nhà mới”, CA TPHCMđặt mục tiêu giành điểm, thậm chí hướng tới chiến thắng để cải thiện vị trí. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ là cực lớn khi đối thủ CAHN đang dẫn đầu bảng và sở hữu lực lượng vượt trội.

Đội bóng của HLV Mano Polking cũng rất khát điểm sau trận hòa trước PVF-CAND, nhằm củng cố vị trí trong cuộc đua vô địch. Với dàn cầu thủ chất lượng và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, CAHN được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu không cải thiện hiệu quả dứt điểm, CA TPHCM nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với một kết quả bất lợi.