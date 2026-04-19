Thể Công Viettel là đội đang gây ra áp lực lớn nhất với CAHN trong cuộc đua vô địch LPBank V-League. Dù kém đội đầu bảng 7 điểm nhưng cơ hội vẫn còn với đội bóng áo lính khi giải đấu còn 8 vòng đấu nữa mới hạ màn. Ở vòng này, nếu Thể Công Viettel giành chiến thắng, trong khi CAHN nhận kết quả bất lợi trong chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM, mọi chuyện có thể xảy ra ở giai đoạn nước rút.

Dẫu vậy, Thể Công Viettel cũng đang gặp không ít khó khăn. Ngoài khoảng cách về điểm số, họ không có HLV Popov trực tiếp chỉ đạo trong 4 trận tới vì án kỷ luật từ Ban kỷ luật VFF sau vòng 18.

Đây là một tổn thất lớn, bởi HLV Popov không chỉ có tài cầm quân, đọc trận đấu tốt, mà còn truyền lửa được cho các cầu thủ. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào thì Thể Công Viettel cũng phải quyết tâm vượt qua, khi cơ hội vô địch vẫn còn nguyên.

Thể Công Viettel còn cơ hội vô địch V-League.

Xét về lực lượng, Thể Công Viettel vượt trội so với HAGL, chưa kể được thi đấu sân nhà. Khuất Văn Khang và các đồng đội chỉ cần chơi đúng sức, sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ đến từ phố Núi.

Trong khi đó, HAGL đang khát điểm để có thể yên tâm với cuộc chiến trụ hạng. Đội khách gây bất ngờ lớn với chiến thắng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 18. Nhưng đó là trận thắng may mắn khi trọng tài mắc sai lầm trong tình huống từ chối 11m của Xuân Son.

Đánh bại Thép Xanh Nam Định, dù có yếu tố may mắn, vẫn mang giá trị lớn về tâm lý. HAGL hành quân tới sân Hàng Đẫy với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, nhưng cần biết rằng Thể Công Viettel không chủ quan và có mục tiêu vô địch.

Ở các trận đấu còn lại, CAHN phải thắng CA TP.HCM để củng cố ngôi đầu BXH, trong khi Thanh Hóa tiếp đón SLNA được đánh giá là cân tài, cân sức. Cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định cũng hứa hẹn rất đáng xem bởi đội chủ nhà đang làm tất cả để trụ hạng ở mùa giải năm nay.