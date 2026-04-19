Không dùng quyền trợ giúp

Quyết định không sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi theo điều lệ ở sân chơi U23 của HLV Kim Sang Sik đang tạo ra nhiều tranh luận. Trong bối cảnh nhiều đối thủ trong khu vực và châu lục tận dụng tối đa “quyền trợ giúp” này để gia tăng sức mạnh nhằm tranh huy chương, việc U23 Việt Nam chủ động nói không rõ ràng là một lựa chọn đầy bất ngờ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến sử dụng lực lượng gồm các cầu thủ U21 kết hợp với 5-6 gương mặt U23 dự Asiad 2026. Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam chấp nhận thiệt thòi nhất định khi đối đầu với những đội bóng có sự bổ sung các “đàn anh” dày dạn trận mạc.

HLV Kim Sang Sik chỉ bổ sung 1 số gương mặt ở U23 Việt Nam tham dự Asiad

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ phát triển lâu dài, lựa chọn này không hẳn thiếu cơ sở. Việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ giúp họ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, va chạm với áp lực thật thay vì dựa vào những “cái tên lớn” để gánh vác. Đó cũng là cách để tạo chiều sâu lực lượng, điều mà bóng đá Việt Nam vẫn đang thiếu trong nhiều năm qua.

Dẫu vậy, rủi ro là điều dễ thấy. Khi thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm trên sân, U23 Việt Nam có thể khó hoàn thành mục tiêu đề ra ở Á vận hội tổ chức tại Nhật Bản.

Ông Kim Sang Sik tính gì?

Đằng sau quyết định có phần “mạo hiểm” này, HLV Kim Sang Sik rõ ràng đang theo đuổi một chiến lược dài hơi. Thay vì đặt nặng thành tích tức thì, thuyền trưởng U23 Việt Nam ưu tiên xây dựng nền tảng lực lượng cho tương lai, đặc biệt trong bối cảnh ĐTQG hướng đến nhiều mục tiêu cao, xa phía trước.

Đó là quyết định mạo hiểm, nhưng cũng đầy toan tính của HLV người Hàn Quốc

Việc sử dụng các cầu thủ U21 và nhóm U23 cho thấy ông Kim Sang Sik muốn tạo ra một “lõi” nhân sự kế cận, có sự gắn kết và hiểu triết lý chơi bóng ngay từ sớm. Khi được thi đấu cùng nhau thường xuyên, các cầu thủ này sẽ hình thành sự ăn ý, yếu tố cực kỳ quan trọng nếu muốn tuyển Việt Nam tốt hơn trong tương lai.

Ngoài ra, đây cũng có thể là phép thử cho khả năng thích nghi và chịu áp lực của lứa trẻ. HLV Kim Sang Sik cần những cầu thủ không chỉ có kỹ thuật mà còn phải đủ bản lĩnh để chơi ở cấp độ cao hơn. Những giải đấu hụt hơi về lực lượng so với các đối thủ chính là “bài kiểm tra” thực tế nhất, nơi mọi điểm yếu đều bị phơi bày rõ ràng.

Tất nhiên, chiến lược nào cũng cần thời gian để chứng minh hiệu quả. Nếu thành công, U23 Việt Nam không chỉ có một giải đấu đáng nhớ mà còn đặt nền móng cho một thế hệ kế cận vững vàng.

Ngược lại, nếu kết quả không như kỳ vọng, áp lực dư luận sẽ là điều khó tránh khỏi. Nhưng rõ ràng, HLV Kim Sang Sik đang chọn một con đường khó – và cũng là con đường có thể mang lại giá trị lớn nhất về lâu dài đối với bóng đá Việt Nam.