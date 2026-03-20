CA TPHCM vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại PVF-CAND trên sân Thống Nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League với 26 điểm. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thêm tự tin trước cuộc tiếp đón Đồng Nai tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Được chơi trên sân nhà, CATP.HCM đặt mục tiêu giành vé vào bán kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu có huy chương, thậm chí hướng tới trận chung kết khi chỉ còn cách hai trận đấu.

Tuy nhiên, Đồng Nai không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện hạng Nhất đang có phong độ ấn tượng và khát khao tạo nên lịch sử khi tiến sâu tại Cúp Quốc gia. Việc thường xuyên chạm trán CA TPHCM ở các trận giao hữu giúp họ hiểu rõ lối chơi của đối thủ.

Vấn đề lớn nhất của đội chủ nhà lúc này là khả năng dứt điểm khi các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội. Nếu không cải thiện hiệu quả tấn công, CA TPHCM hoàn toàn có thể phải trả giá trước một Đồng Nai đầy quyết tâm.





