Sau trận hòa 2-2 trước Beijing Guoan, CAHN trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón Cebu ở lượt trận thứ 2 bảng E AFC Champions League Two 2025/26. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Mano Polking tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, CAHN đang đối mặt nhiều khó khăn về nhân sự khi Quang Hải, Việt Anh chấn thương còn Grafite chưa đạt thể trạng tốt. Ở lượt đấu trước, đại diện Việt Nam chơi chủ động nhưng sự phung phí cơ hội cùng sai lầm cá nhân khiến họ đánh rơi chiến thắng.

Trong khi đó, Cebu cũng khởi đầu không thuận lợi khi thua Tampines 1-3, song lối đá giàu thể lực và khả năng không chiến của đội bóng Philippines vẫn là thách thức.

Lợi thế sân nhà cùng tốc độ của Vitao, Đình Bắc, Văn Đô có thể giúp CAHN bùng nổ, miễn là họ khắc phục điểm yếu trong khâu dứt điểm và tập trung hơn nơi hàng thủ.