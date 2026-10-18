Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs HAGL: Hoàng Đức đối đầu Trung Kiên Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs HAGL, thuộc khuôn khổ vòng 4 LPBank V-League 2026/27, sân Ninh Bình, lúc 18h00 ngày 18/10.

Trận derby Thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10 tại vòng 4 V-League 2026/27, hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đang có phong độ trái ngược.

CAHN toàn thắng ba trận, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm giành thêm chiến thắng để củng cố vị trí số một, dù thiếu Đoàn Văn Hậu vì án treo giò.

Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu thất vọng, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi nhận 7 bàn thua. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Harry Kewell có lợi thế đối đầu với ba chiến thắng trong năm lần gặp CAHN gần nhất.

Đội hình dự kiến CAHN vs Hà Nội

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô, Frans Putros, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Felida Kevin, Faurand Tournaire, Thành Chung, Công Nhật, Xuân Mạnh, Ferreira Tadeu, Save Iuva, Hùng Dũng, Jung Patrick, Hải Long.

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