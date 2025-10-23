CAHN đang khởi đầu đầy ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa) và tạm dẫn đầu bảng E. Đây là kết quả rất khích lệ cho đại diện lực lượng vũ trang trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi châu lục. Trước đó, CAHN hòa 2-2 trên sân của Beijing Guoan và thắng đậm Taipo (Hong Kong) 3-0 – đối thủ từng đánh bại Macarthur FC ở trận mở màn.

Không chỉ thăng hoa ở đấu trường châu Á, CAHN còn thể hiện phong độ ổn định tại V.League với chuỗi 6 trận bất bại (4 thắng, 2 hòa), tạm xếp thứ 3 với 14 điểm. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng ngành công an đang sở hữu mạch 8 trận bất bại, thắng 6, hòa 2, ghi 18 bàn thắng.

Ở lượt trận thứ 3, CAHN sẽ tiếp đón Macarthur FC – đại diện Australia đang có phong độ sân khách rất tệ với 3 trận thua liên tiếp. Thể lực suy giảm sau chuyến bay dài cũng khiến Macarthur thêm phần bất lợi khi hành quân đến sân Hàng Đẫy.