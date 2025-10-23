Đội hình dự kiến CAHN vs Macarthur FC
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Thành Long, Alan, China, Leo Artur.
Macarthur FC: Kurto; McKay, Uskok, Da Silva, Politidis; Brattan, Randazzo, Bosnjak, Ikonomidis; Sawyer, Caceres.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá CAHN vs Macarthur FC...
Nhận định trước trận
CAHN đang khởi đầu đầy ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa) và tạm dẫn đầu bảng E. Đây là kết quả rất khích lệ cho đại diện lực lượng vũ trang trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi châu lục. Trước đó, CAHN hòa 2-2 trên sân của Beijing Guoan và thắng đậm Taipo (Hong Kong) 3-0 – đối thủ từng đánh bại Macarthur FC ở trận mở màn.
Không chỉ thăng hoa ở đấu trường châu Á, CAHN còn thể hiện phong độ ổn định tại V.League với chuỗi 6 trận bất bại (4 thắng, 2 hòa), tạm xếp thứ 3 với 14 điểm. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng ngành công an đang sở hữu mạch 8 trận bất bại, thắng 6, hòa 2, ghi 18 bàn thắng.
Ở lượt trận thứ 3, CAHN sẽ tiếp đón Macarthur FC – đại diện Australia đang có phong độ sân khách rất tệ với 3 trận thua liên tiếp. Thể lực suy giảm sau chuyến bay dài cũng khiến Macarthur thêm phần bất lợi khi hành quân đến sân Hàng Đẫy.
Thông tin lực lượng
CAHN: Có trong tay đội hình gần như tốt nhất.
Macarthur FC: Cũng không có sự vắng mặt nào đáng kể.