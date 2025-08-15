CLB CAHN bước vào mùa giải 2025/26 với khí thế của nhà ĐKVĐ vừa giành Siêu cúp quốc gia, sở hữu dàn sao như Quang Hải, Alan Grafite, Leo Artur cùng tân binh Adou Leygley Minh. Lợi thế sân Hàng Đẫy, nơi họ bất bại 9 trận liên tiếp, tiếp thêm hy vọng “phục thù” Viettel sau 2 thất bại mùa trước. Tuy nhiên, hàng thủ CAHN vẫn tiềm ẩn rủi ro trước những pha phản công nhanh.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov đã bổ sung 9 tân binh, đón nhiều trụ cột trở lại và kỳ vọng lớn vào tiền đạo trẻ Williams Lee Oliver Grant. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Viettel với 3/5 chiến thắng, nhưng derby thủ đô luôn khó đoán. Đây hứa hẹn là màn so tài quyết liệt, nơi cả hai đội đều muốn khẳng định tham vọng ngay trận mở màn.