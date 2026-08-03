Link xem trực tiếp bóng đá Campuchia vs Timor Leste, 17h30 ngày 3/8VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Campuchia vs Timor Leste, trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026, lúc 17h30 ngày 3/8.
Đội hình ra sân
Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Soknet, Devit, Phat Sokha; Sovann, Alisher Mirzaev, Bong Samuel; Iago Bento, Vakhim, Saty.
Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Ribeiro, Arrarte; Zenivio, Joao Pedro, Joao Rangel.
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