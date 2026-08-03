Đội hình ra sân

Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Soknet, Devit, Phat Sokha; Sovann, Alisher Mirzaev, Bong Samuel; Iago Bento, Vakhim, Saty.

Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Ribeiro,  Arrarte; Zenivio, Joao Pedro, Joao Rangel.

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03/08/2026 | 16:56

16h45

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Đội hình ra sân Campuchia - Ảnh: FFC
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03/08/2026 | 16:55

16h30

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Quang cảnh phòng thay đồ Campuchia - Ảnh: FFC
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03/08/2026 | 12:04

15h30

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Danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại ASEAN Cup 2026 -  Ảnh: ASEAN united
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03/08/2026 | 12:04

15h20

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Xếp hạng bảng A sau 3 lượt đấu - Ảnh: ASEAN united
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03/08/2026 | 12:03

15h

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Campuchia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà - Ảnh: ASEAN United
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