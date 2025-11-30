Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto.
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli.
Thông tin lực lượng
Chelsea: Lavia, Colwill, Essugo tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Cole Palmer có thể tái xuất.
Arsenal: Kai Havertz, Gyokeres, Trossard, Gabriel và Gabriel Jesus vắng mặt do chấn thương.
