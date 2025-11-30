Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

30/11/2025 | 01:17

21h30

G6785rRW0AAvG2g.jpg
G678CvbWMAAdHSE.jpg
Các cầu thủ Arsenal sẵn sàng cho đại chiến - Ảnh: AFC
Thu gọn
30/11/2025 | 01:16

21h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Lavia, Colwill, Essugo tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Cole Palmer có thể tái xuất.

Arsenal: Kai Havertz, Gyokeres, Trossard, Gabriel và Gabriel Jesus vắng mặt do chấn thương.

www_thesun_co_uk VP 28_11 CHELSEA V ARSENAL_OP.jpg
Trận derby hấp dẫn thành London - Ảnh: SunSport

Thu gọn