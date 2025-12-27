Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

27/12/2025 | 12:29

22h30

Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: Chelsea Photos
27/12/2025 | 12:28

22h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Dario Essugo, Romeo Lavia và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương, Estevao và Liam Delap sẵn sàng tái xuất.

Aston Villa: Ross Barkley, Tyrone Mings và Pau Torres chấn thương. Evann Guessand dự AFCON.

Chelsea sẽ đối đầu Aston Villa đang đạt phong độ cao - Ảnh: Sky Sports
