Đội hình dự kiến
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
27/12/2025 | 12:29
22h30
27/12/2025 | 12:28
22h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Dario Essugo, Romeo Lavia và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương, Estevao và Liam Delap sẵn sàng tái xuất.
Aston Villa: Ross Barkley, Tyrone Mings và Pau Torres chấn thương. Evann Guessand dự AFCON.
