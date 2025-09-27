Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Hato, Cucurella, Andrey Santos, Caciedo, Estevao, Enzo, Pedro Neto, Joao Pedro.

Brighton: Verbruggen, Dunk, van Hecke, Georginio, Minteh, Baleba, Mitoma, Kadioglu, Gomez, Ayari, Veltman.

Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu
Vòng 6
27/09/2025 18:30:00 Brentford - Manchester United
27/09/2025 21:00:00 Chelsea - Brighton
27/09/2025 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
27/09/2025 21:00:00 Leeds - Bournemouth
27/09/2025 21:00:00 Manchester City - Burnley
27/09/2025 23:30:00 Nottingham Forest - Sunderland
28/09/2025 02:00:00 Tottenham - Wolves
28/09/2025 20:00:00 Aston Villa - Fulham
28/09/2025 22:30:00 Newcastle - Arsenal
30/09/2025 02:00:00 Everton - West Ham
27/09/2025 | 20:01

20h

G12pmxdWIAAteSt.jpeg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
G12pkfLXUAA8Uiw.jpeg
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
27/09/2025 | 04:26

19h30

G1uNO2DWsAAxe81.jpg
G1zGF6uXUAAXjA7.jpg
Cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
27/09/2025 | 04:25

19h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Lavia, Palmer chấn thương. Robert Sanchez bị treo giò.

Brighton: Hinshelwood, March, Webster chấn thương. Khả năng ra sân của De Cuyper, Wieffer còn bỏ ngỏ.

GettyImages 2175634302 (1).jpg
Chelsea quyết giành 3 điểm sân nhà - Ảnh: CFC
