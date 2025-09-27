Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Hato, Cucurella, Andrey Santos, Caciedo, Estevao, Enzo, Pedro Neto, Joao Pedro.
Brighton: Verbruggen, Dunk, van Hecke, Georginio, Minteh, Baleba, Mitoma, Kadioglu, Gomez, Ayari, Veltman.
|Lịch thi đấu
|Vòng 6
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford - Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea - Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds - Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City - Burnley
|27/09/2025 23:30:00
|Nottingham Forest - Sunderland
|28/09/2025 02:00:00
|Tottenham - Wolves
|28/09/2025 20:00:00
|Aston Villa - Fulham
|28/09/2025 22:30:00
|Newcastle - Arsenal
|30/09/2025 02:00:00
|Everton - West Ham
27/09/2025 | 20:01
20h
27/09/2025 | 04:26
19h30
27/09/2025 | 04:25
19h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Lavia, Palmer chấn thương. Robert Sanchez bị treo giò.
Brighton: Hinshelwood, March, Webster chấn thương. Khả năng ra sân của De Cuyper, Wieffer còn bỏ ngỏ.
