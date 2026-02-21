HBsM7dvXsAAAPyM.jpg
Joao Pedro ăn mừng bàn thắng ngay phút thứ 4 - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro

Burnley (4-2-3-1): Dubravka; Laurent, Worral, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming.

Bàn thắng: Joao Pedro 4' - Flemming 90'+3

Thẻ đỏ: Fafana 72' 

21/02/2026 | 23:52

90'+3

Bàn thắng (1-1, Flemming): Từ quả phạt góc bên cánh phải, Ward-Prowse tạt vào chính xác cho Flemming bay người đánh đầu hiểm hóc san hòa 1-1 cho Burnley.

Thu gọn
21/02/2026 | 23:48

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
21/02/2026 | 23:44

86'

Burnley chơi canh bạc tất tay, liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm để tìm kiếm cơ hội.

Thu gọn
21/02/2026 | 23:37

79'

Đá hơn người, Burnley bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Edwards vừa cố gắng nã pháo tầm xa nhưng quá thiếu chính xác.

Thu gọn
21/02/2026 | 23:31

72'

Thẻ đỏ (Fofana): Đang thi đấu áp đảo, Chelsea lại tự bắn chân mình. Wesley Fofana phạm lỗi thô bạo với Ward-Prowse, nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghãi với thẻ đỏ rời sân.

Những phút còn lại, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.

resources_premierleague_pulselive_com 2262818947.jpg
Fofana bị truất quyền thi đấu - Ảnh: P.L
Thu gọn
21/02/2026 | 23:20

60'

Burnley chưa có cơ hội phản kháng trong bối cảnh Chelsea vẫn cầm trịch khu trung tuyến.

resources_premierleague_pulselive_com 2262285218.jpg
Cole Palmer chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
Thu gọn
21/02/2026 | 23:13

51'

Cơ hội ngon ăn đến với Joao Pedro nhưng cú quăng chân cuối cùng bị Humpheys chặn lại.

Thu gọn
21/02/2026 | 23:07

47'

Chelsea nhập cuộc hiệp hai đầy ấn tượng. Palmer có cơ hội trong vòng cấm Burnley nhưng Worral đã xoạc trúng bóng kịp thời.

Thu gọn
21/02/2026 | 22:49

Kết thúc hiệp 1

HBsT PQawAESMFJ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
Thu gọn
21/02/2026 | 22:37

37'

Cole Palmer băng xuống tốc độ đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng không khuất phục được Dubravka.

Thu gọn
21/02/2026 | 22:36

35'

Burnley được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Thế nhưng, cú đá sút của Edwards không đưa bóng đi vào khung thành.

Thu gọn
21/02/2026 | 22:31

30'

Hannibal nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Caicedo.

Thu gọn
21/02/2026 | 22:26

23'

Cole Palmer hoạt động năng nổ trên hàng công chủ nhà nhưng các pha ra chân cuối cùng đều bị hậu vệ Burnley chặn lại.

resources_premierleague_pulselive_com 2262808488.jpg
Cole Palmer có nhiều cơ hội - Ảnh: Premier League
Thu gọn
21/02/2026 | 22:15

15'

Chelsea vẫn đang làm chủ cuộc chơi khi thời lượng kiểm soát bóng lên đến 77%.

Thu gọn
21/02/2026 | 22:11

8'

Đội khách đáp trả với hai pha kết thúc của Hannibal và Ugochukwu nhưng chưa thành công.

Thu gọn
21/02/2026 | 22:09

4'

Bàn thắng (1-0, Joao Pedro): Caicedo chọc khe thông minh cho Pedro Neto thoát xuống bên cánh trái. Anh căng ngang thuận lợi để Joao Pedro dứt điểm cận thành tung lưới Burnley.

HBsM7dxXwAErMu_.jpg
HBsMAfQXkAAniGc.jpg
Joao Pedro ghi bàn từ sớm - Ảnh: CFC
Thu gọn
21/02/2026 | 22:09

22h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
21/02/2026 | 21:11

21h

HBr4ziobgAMSvWf.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
HBr5WJcWwAADsob.png
Đội hình ra sân Burnley
Thu gọn
21/02/2026 | 21:09

20h30

HBnFREfWsAAT1AR.jpg
HBnFAAKXIAAHs6q1.jpg
Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
Thu gọn
21/02/2026 | 21:09

20h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Filip Jörgensen, Levi Colwill, Marc Cucurella, Dario Essugo, Romeo Lavia, Jamie Gittens chấn thương.

Burnley: Axel Tuanzebe, Connor Roberts, Jordan Beyer, Josh Cullen, Mike Tresor, Zeki Amdouni chấn thương.

1771639300370_chelsea_vs_burnley_fcfx.jpg
Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: P.L
Thu gọn