Chelsea: Sanchez, Achaempong, Chalobah, Cucurella, James, Fernandez, Caicedo, Gittens, Palmer, Neto, Pedro.

Crystal Palace: Hebderson, Guehi, Lacroix, Richards, Mitchell, Hughes, Wharton, Munoz, Eze, Sarr, Mateta.

Lịch thi đấu
Vòng 1
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - Brentford
17/08/2025 20:00:00 Chelsea - Crystal Palace
17/08/2025 22:30:00 Manchester United - Arsenal
19/08/2025 02:00:00 Leeds - Everton
17/08/2025 | 19:57

20h

Trận đấu bắt đầu.

17/08/2025 | 19:32

19h10

GyjagSVWoAAp32v.jpg
GyjagPGXMAEyKXD.jpg
Cole Palmer và Enzo Fernandez trong phòng thay đồ - Ảnh: CFC
17/08/2025 | 19:31

19h

GyjSUnPWYAAhrv5.jpeg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
GyjSU13XsAAA1hO.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
17/08/2025 | 11:03

18h30

GyZ4W70XcAQ1M 7.jpg
GyQiA0VWAAcuYA_.jpg
Cầu thủ Chelsea đã sẵn sàng - Ảnh: CFC
17/08/2025 | 11:03

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Benoit Badiashile, Levi Colwill, Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana chưa thể ra sân.

Crystal Palace: Chadi Riad, Doucouré, Daichi Kamada, Edward Nketiah, Matheus Franca vắng mặt vì chấn thương.

chelsea vs crystal palace 25a0c3.jpg
Chelsea được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: T.T
