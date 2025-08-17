Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, Achaempong, Chalobah, Cucurella, James, Fernandez, Caicedo, Gittens, Palmer, Neto, Pedro.
Crystal Palace: Hebderson, Guehi, Lacroix, Richards, Mitchell, Hughes, Wharton, Munoz, Eze, Sarr, Mateta.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 1
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - Brentford
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea - Crystal Palace
|17/08/2025 22:30:00
|Manchester United - Arsenal
|19/08/2025 02:00:00
|Leeds - Everton
17/08/2025 | 19:57
20h
Trận đấu bắt đầu.
Thu gọn
17/08/2025 | 19:32
19h10
Thu gọn
17/08/2025 | 19:31
19h
Thu gọn
17/08/2025 | 11:03
18h30
Thu gọn
17/08/2025 | 11:03
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Benoit Badiashile, Levi Colwill, Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana chưa thể ra sân.
Crystal Palace: Chadi Riad, Doucouré, Daichi Kamada, Edward Nketiah, Matheus Franca vắng mặt vì chấn thương.
Thu gọn