Đội hình dự kiến

Chelsea (4-4-1-1): Robert Sánchez - Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato - Pedro Neto, Roméo Lavia, Moisés Caicedo, Marc Cucurella - Enzo Fernández - Liam Delap.

Nottingham (4-4-2): Matz Sels - Ola Aina, Nikola Milenkovic, Jair Cunha, Neco Williams - Omari Hutchinson, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White - Igor Jesus, Chris Wood.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

04/05/2026 | 15:42

19h15

Dàn sao Chelsea hăng say tập luyện - Ảnh: CFC
04/05/2026 | 15:41

19h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Mykhaylo Mudryk, Filip Jörgensen, Levi Colwill, Reece James, Estêvão, Jamie Gittens vắng mặt.

Nottingham: John Victor, Murillo, Nicolò Savona, Willy Boly, Callum Hudson-Odoi, Dan Ndoye không thể ra sân vì chấn thương.

Nottingham Forest đầy quyết tâm khi chạm trán Chelsea - Ảnh: CFC
