Đội hình dự kiến
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.
|Lịch thi đấu
|Vòng 23
|25/01/2026 21:00:00
|Brentford - Nottingham Forest
|25/01/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Chelsea
|25/01/2026 21:00:00
|Newcastle - Aston Villa
|25/01/2026 23:30:00
|Arsenal - Manchester United
|27/01/2026 03:00:00
|Everton - Leeds
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada chấn thương. Munoz và Sarr sẵn sàng tái xuất.
Chelsea: Romeo Lavia, Filip Jorgensen, Dario Essugo vắng mặt vì chấn thương.
