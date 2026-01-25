Đội hình dự kiến

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 23
25/01/2026 21:00:00 Brentford - Nottingham Forest
25/01/2026 21:00:00 Crystal Palace - Chelsea
25/01/2026 21:00:00 Newcastle - Aston Villa
25/01/2026 23:30:00 Arsenal - Manchester United
27/01/2026 03:00:00 Everton - Leeds
25/01/2026 | 16:50

G_XWlpNWgAAVPUt.jpg
G_XWlpEXIAAFTwY.jpg
Các cầu thủ Chelsea tập hồi phục - Ảnh: CFC
25/01/2026 | 16:50

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada chấn thương. Munoz và Sarr sẵn sàng tái xuất.

Chelsea: Romeo Lavia, Filip Jorgensen, Dario Essugo vắng mặt vì chấn thương.

1769311016990_crystal_palace_vs_chelsea_vvuc (1).jpg
Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: P.L
