Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson, Munoz, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Kamada, Sarr, Pino, Mateta
Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gravenberch.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 6
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford - Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea - Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds - Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City - Burnley
|27/09/2025 23:30:00
|Nottingham Forest - Sunderland
|28/09/2025 02:00:00
|Tottenham - Wolves
|28/09/2025 20:00:00
|Aston Villa - Fulham
|28/09/2025 22:30:00
|Newcastle - Arsenal
|30/09/2025 02:00:00
|Everton - West Ham
27/09/2025 | 19:58
19h45
Thu gọn
27/09/2025 | 19:57
19h30
Thu gọn
27/09/2025 | 11:22
18h
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Benitez, Doucoure, Kporha, Riad chấn thương.
Liverpool: Bajcetic, Chambers, Scanlon, Leoni chấn thương. Ekitike bị treo giò.
Thu gọn