Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson, Munoz, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Kamada, Sarr, Pino, Mateta

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gravenberch.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 6
27/09/2025 18:30:00 Brentford - Manchester United
27/09/2025 21:00:00 Chelsea - Brighton
27/09/2025 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
27/09/2025 21:00:00 Leeds - Bournemouth
27/09/2025 21:00:00 Manchester City - Burnley
27/09/2025 23:30:00 Nottingham Forest - Sunderland
28/09/2025 02:00:00 Tottenham - Wolves
28/09/2025 20:00:00 Aston Villa - Fulham
28/09/2025 22:30:00 Newcastle - Arsenal
30/09/2025 02:00:00 Everton - West Ham
27/09/2025 | 19:58

19h45

G12pTs2WUAAoA9g.jpeg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
G12n166XwAAxnBc.jpeg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
27/09/2025 | 19:57

19h30

G12rNI3XAAA01WF.jpg
G12rSP2XAAA1XhJ.jpg
Dàn sao Liverpool đến sân - Ảnh: LFC
27/09/2025 | 11:22

18h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Benitez, Doucoure, Kporha, Riad chấn thương.

Liverpool: Bajcetic, Chambers, Scanlon, Leoni chấn thương. Ekitike bị treo giò.

Crystal Palace vs Liverpool 1.jpg
Liverpool muốn đòi lại món nợ thua trận Siêu cúp Anh đầu mùa - Ảnh: Khelnow
