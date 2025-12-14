Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

Lịch thi đấu
Vòng 16
14/12/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Tottenham
14/12/2025 21:00:00 Sunderland - Newcastle
14/12/2025 21:00:00 West Ham - Aston Villa
14/12/2025 21:00:00 Crystal Palace - Manchester City
14/12/2025 23:30:00 Brentford - Leeds
16/12/2025 03:00:00 Manchester United - Bournemouth
14/12/2025 | 19:50

19h45

Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
14/12/2025 | 14:41

19h

G8EFA20WoAMDsfr1.jpg
G8EFz1 WoAIGTqs.jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
14/12/2025 | 14:40

18h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Cardines, Munoz, Riad, Ismaila Sarr chấn thương. 

Man City: Rodri, Mateo Kovacic, Stones chấn thương. 

Crystal Palace vs Manchester City.jpg
Man City có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
