Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 16
|14/12/2025 21:00:00
|Nottingham Forest - Tottenham
|14/12/2025 21:00:00
|Sunderland - Newcastle
|14/12/2025 21:00:00
|West Ham - Aston Villa
|14/12/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Manchester City
|14/12/2025 23:30:00
|Brentford - Leeds
|16/12/2025 03:00:00
|Manchester United - Bournemouth
14/12/2025 | 19:50
19h45
14/12/2025 | 14:41
19h
14/12/2025 | 14:40
18h
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Cardines, Munoz, Riad, Ismaila Sarr chấn thương.
Man City: Rodri, Mateo Kovacic, Stones chấn thương.
