Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo, Zirkzee.

Lịch thi đấu
Vòng 13
30/11/2025 00:30:00 Everton - Newcastle
30/11/2025 03:00:00 Tottenham - Fulham
30/11/2025 19:00:00 Crystal Palace - Manchester United
30/11/2025 21:05:00 West Ham - Liverpool
30/11/2025 21:05:00 Nottingham Forest - Brighton
30/11/2025 21:05:00 Aston Villa - Wolves
30/11/2025 23:30:00 Chelsea - Arsenal
30/11/2025 | 17:55

18h

G6_zjPJW0AAVJNi.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
G6_yrxSWEAEURTN.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
30/11/2025 | 00:46

17h

G61qGnyX0AABKRu.jpg
G61qGnsWUAA_cLO.jpg
Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
30/11/2025 | 00:46

16h

Thông tin lực lượng

MU: Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Harry Maguire chấn thương.

Crystal Palace: Will Hughes đã gia nhập danh sách chấn thương sau trận đấu với Strasbourg. Caleb Kporha, Borna Sosa và Cheick Doucoure cũng phải ngồi ngoài.

ab79e717 e302 451e 9eaf de4b7b35444a_wallpaper 169 en.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Tod
