Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.
MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo, Zirkzee.
|Lịch thi đấu
|Vòng 13
|30/11/2025 00:30:00
|Everton - Newcastle
|30/11/2025 03:00:00
|Tottenham - Fulham
|30/11/2025 19:00:00
|Crystal Palace - Manchester United
|30/11/2025 21:05:00
|West Ham - Liverpool
|30/11/2025 21:05:00
|Nottingham Forest - Brighton
|30/11/2025 21:05:00
|Aston Villa - Wolves
|30/11/2025 23:30:00
|Chelsea - Arsenal
Thông tin lực lượng
MU: Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Harry Maguire chấn thương.
Crystal Palace: Will Hughes đã gia nhập danh sách chấn thương sau trận đấu với Strasbourg. Caleb Kporha, Borna Sosa và Cheick Doucoure cũng phải ngồi ngoài.
