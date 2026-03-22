CAHN bước vào trận đấu bù với Đà Nẵng trong áp lực không nhỏ sau thất bại trước Hà Nội ở vòng 15, khiến khoảng cách với Thể Công bị rút ngắn còn 4 điểm. Thầy trò HLV Mano Polking hiểu rằng, một cú sảy chân nữa có thể khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Trái ngược với vị thế của CAHN, Đà Nẵng đang chật vật ở nhóm cuối bảng và rất cần điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng sông Hàn cải thiện đáng kể vị trí, trong khi thất bại có thể khiến họ tiếp tục lún sâu.

Dù vậy, sự chênh lệch về phong độ là khá rõ ràng. CAHN đang sở hữu hàng công sắc bén với Quang Hải, Alan và Artur, cùng hàng thủ chắc chắn mới chỉ thủng lưới 13 bàn từ đầu mùa. Ngay cả khi thiếu Đình Bắc, sức mạnh của đội khách vẫn rất đáng gờm.

Được chơi trên sân nhà, nhưng trước đối thủ vượt trội, Đà Nẵng khó tạo bất ngờ.