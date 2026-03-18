Chỉ bốn ngày sau trận gặp Nam Định, Đà Nẵng tiếp tục đối đầu CAHN ở trận đấu bù vòng 13 V.League, buộc HLV Lê Đức Tuấn phải tính toán lực lượng. Trong bối cảnh đang nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng, đội bóng sông Hàn nhiều khả năng ưu tiên mặt trận V.League hơn là dồn sức cho Cúp Quốc gia.

Ngược lại, Nam Định không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V.League và đã sớm dừng bước ở AFC Champions League Two, nên Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu quan trọng nhất. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vì thế được dự báo sẽ tung lực lượng mạnh nhất với tinh thần “tất tay” để tránh một mùa giải trắng tay.

Sự khác biệt về mục tiêu khiến cán cân nghiêng về phía Nam Định. Ngay cả khi Đà Nẵng chơi hết sức trên sân nhà, phong độ phập phù cũng khiến họ khó tạo bất ngờ trước đối thủ đang dần lấy lại hình ảnh của một ứng viên nặng ký.