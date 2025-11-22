Đồng Nai bước vào giai đoạn giữa mùa giải hạng Nhất 2025/26 với tâm thế nhẹ nhõm hơn nhiều so với những vòng mở màn đầy trúc trắc. Từ vị trí chật vật, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đã vươn lên dẫn đầu nhờ lối chơi tấn công giàu năng lượng, ghi 14 bàn sau 7 trận.

Nếu như trước đây Minh Vương gần như gánh toàn bộ nhiệm vụ ghi bàn thì hiện tại, Thanh Minh đang trở thành mũi nhọn đáng tin với 3 pha lập công trong 2 trận gần nhất.

Đối thủ Hà Tĩnh - đại diện V.League lại gây chú ý nhờ sự gắn kết và tính kỷ luật, dù lực lượng không quá nổi bật ngoại trừ vài cái tên giàu kinh nghiệm như Trọng Hoàng. Những trận đấu kiên cường trước Hà Nội hay CA TP.HCM cho thấy Hà Tĩnh không dễ bị khuất phục.

Tuy vậy, xét về phong độ, sự ổn định và lợi thế sân nhà, Đồng Nai vẫn được đánh giá sáng cửa hơn trong cuộc đối đầu này, nhất là khi Hà Tĩnh phải điều chỉnh lối chơi với chỉ một ngoại binh được phép sử dụng.