Trận đấu giữa Trường Tươi Đồng Nai và CLB TP Hồ Chí Minh trên sân Bình Phước hứa hẹn sẽ rất kịch tính, mở màn cho mùa giải hạng Nhất 2025/26. Đồng Nai, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, đang có tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM tại Cúp Quốc gia.

Kết quả này không chỉ giúp đội bóng thêm tự tin mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng cho họ trong ngày ra quân.

Ở phía đối diện, TP Hồ Chí Minh cũng có bước chạy đà thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp. Tuy vậy, việc phải hành quân đến Bình Phước chắc chắn là thử thách không nhỏ, khi Đồng Nai đang hưng phấn và quyết tâm cao.

Trận đấu mở màn hứa hẹn sẽ hấp dẫn, nơi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn điểm để khởi đầu suôn sẻ.