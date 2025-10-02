Eastern AA không phải là thế lực hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc), hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng giải VĐQG với 4 điểm sau 3 vòng.

Ở trận mở màn AFC Champions League Two, Eastern tạo bất ngờ khi chọc thủng lưới Gamba Osaka để gỡ hòa 1-1 và duy trì thế trận cân bằng đến phút 75, trước khi Calum Hall nhận thẻ đỏ khiến đội bóng sụp đổ và thua 1-3.

Eastern được đánh giá có hàng thủ kỷ luật và những mũi phản công sắc bén như Martins, Yu Okubo, nhưng điểm yếu là tâm lý nóng nảy dễ dẫn đến sai lầm.

Trong khi đó, Nam Định FC đang trải qua giai đoạn khó khăn. Dù thắng Ratchaburi và Svay Rieng ở sân chơi châu lục, họ lại để thua Ninh Bình và CAHN tại V-League, rơi xuống vị trí thứ 7. Hai thất bại liên tiếp khiến HLV Vũ Hồng Việt chịu sức ép lớn khi đội bóng thành Nam chưa đáp ứng được kỳ vọng.