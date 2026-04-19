Đội hình ra sân
Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.
Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 33
|19/04/2026 20:00:00
|Aston Villa - Sunderland
|19/04/2026 20:00:00
|Everton - Liverpool
|19/04/2026 20:00:00
|Nottingham Forest - Burnley
|19/04/2026 22:30:00
|Manchester City - Arsenal
|21/04/2026 02:00:00
|Crystal Palace - West Ham
19/04/2026 | 19:12
19/04/2026 | 10:28
Thông tin lực lượng
Everton: Jack Grealish vắng mặt vì chấn thương.
Liverpool: Wataru Endo, Bradley, Leoni không thể ra sân.
