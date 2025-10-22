Hy vọng bảo vệ ngôi vương V.League của Nam Định đang dần trở nên xa vời. Sau 7 vòng đấu, đội bóng thành Nam sa sút đáng kể khi chỉ thắng 2 trận, hòa 1 và thua tới 4. Đáng thất vọng nhất là trận thua 1-2 ngay trên sân Thiên Trường trước Becamex TP.HCM - đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng. Kết quả này khiến Nam Định rơi xuống vị trí thứ 9, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 10 điểm.

Dù sở hữu lực lượng đắt giá bậc nhất giải, đội hình nội của Nam Định lại thiếu ổn định, đặc biệt khi Xuân Sơn và Văn Toàn dính chấn thương dài hạn. Trong khi đó, nhóm ngoại binh chủ yếu được sử dụng cho sân chơi châu lục. Nhờ đó, Nam Định toàn thắng cả 3 trận tại AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.

Sắp tới, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ chạm trán Gamba Osaka - đối thủ mạnh nhất bảng F. Đội bóng Nhật Bản cũng đang bất ổn ở J.League nhưng vẫn rất nguy hiểm khi được thi đấu trên sân nhà Suita City. Đây hứa hẹn là chuyến hành quân đầy sóng gió cho Nam Định.