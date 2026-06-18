- Ghana tham dự World Cup lần thứ 5 trong lịch sử, tất cả đều diễn ra trong thế kỷ 21. Thành tích tốt nhất của họ là tứ kết World Cup 2010 (thua Uruguay trên chấm luân lưu). Hai kỳ World Cup gần nhất (2014 và 2022), Ghana đều bị loại từ vòng bảng.

- Ghana giành vé dự World Cup 2026 với ngôi đầu bảng vòng loại, đạt thành tích 8 thắng, 1 hòa và 1 thua. Thất bại duy nhất là trận thua 0-1 trên sân Comoros.

- Ghana chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại các kỳ World Cup (hòa 2, thua 4). Chiến thắng duy nhất là trận thắng Hàn Quốc 3-2 ở vòng bảng World Cup 2022.

- Ghana đã để thủng lưới trong 10 trận World Cup liên tiếp, đồng thời nhận ít nhất 2 bàn thua trong 6 trận gần nhất. Lần gần nhất họ giữ sạch lưới là chiến thắng 1-0 trước Serbia tại vòng bảng World Cup 2010.

- 4 trong 8 bàn thắng gần nhất của Ghana tại World Cup được ghi bằng đầu. Đội tuyển này cũng là tập thể ghi nhiều bàn bằng đầu nhất ở vòng loại khu vực châu Phi, với 9 trong tổng số 23 bàn thắng (chiếm 39%).

- Panama tham dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Ở lần đầu tiên năm 2018, họ đứng cuối bảng sau khi thua cả 3 trận và nhận tới 11 bàn thua.

- Tại World Cup 2018, Panama là đội thủng lưới nhiều nhất giải (11 bàn). Họ cũng có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) cao thứ hai giải đấu với 2,3 bàn mỗi 90 phút, đồng thời đứng thứ 4 từ dưới lên về tỷ lệ kiểm soát bóng (36,3%).

- Panama dẫn đầu vòng loại CONCACAF về số lần đoạt bóng ở khu vực tấn công (82) và số lần chặn đứng các pha triển khai bóng của đối phương ở phần sân cao (138). Ngoài ra, chỉ có Guatemala (6 bàn) ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn Panama (5 bàn).

- Tiền đạo Jordan Ayew của Ghana tham gia trực tiếp vào 14 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 (7 bàn, 7 kiến tạo), thành tích cao nhất khu vực châu Phi, ngang với Mohammed Amoura của Algeria.

- HLV Carlos Queiroz của Ghana sẽ trở thành nhà cầm quân thứ 3 trong lịch sử dẫn dắt một đội tuyển ở 5 kỳ World Cup khác nhau, sánh ngang Bora Milutinović (5 kỳ) và chỉ kém Carlos Alberto Parreira (6 kỳ).

- Ismael Diaz là Vua phá lưới của Gold Cup 2025 với 6 bàn thắng, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào đứng sau anh trong danh sách ghi bàn. Các cầu thủ xếp thứ hai đều chỉ có 3 bàn.