Sau loạt trận FIFA Days tháng 3, nhóm tuyển thủ của CLB Hà Nội như Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Duy Mạnh hay Hai Long trở lại với sự tự tin cao. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Lạch Tray lại trở thành cú sốc khi họ hoàn toàn bế tắc trước Hải Phòng và nhận thất bại 0-1.

Đội bóng của HLV Harry Kewell thi đấu thiếu sắc bén, trong khi nhiều trụ cột có dấu hiệu xuống sức sau quãng thời gian thi đấu liên tục cho ĐTQG. Thất bại này khiến Hà Nội bị đội đầu bảng CAHN bỏ xa tới 17 điểm, khiến cơ hội đua vô địch gần như khép lại. Mục tiêu khả dĩ nhất lúc này là cạnh tranh vị trí á quân.

Ở diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng gây thất vọng khi nhận trận thua thứ hai liên tiếp, rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Dù vậy, khoảng cách 8 điểm với nhóm cuối giúp họ tạm thời an toàn. Tuy nhiên, phong độ sân khách kém với chỉ 4 điểm sau 5 trận vẫn là vấn đề lớn.